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10:25, 12 декабря 2023Экономика

Кофе предсказали подорожание из-за глобальной проблемы

Bloomberg: растворимый кофе подорожает из-за засухи в Бразилии

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Растворимый кофе может подорожать из-за засухи в Бразилии. Подорожание популярного напитка из-за глобальной проблемы предсказали опрошенные Bloomberg эксперты.

Из-за отсутствия дождей и повышенных температур урожай робусты снизится на 15-20 процентов, заявил гендиректор бразильского зернового кооператива Cooabriel Эдимилсон Калегари. Если прогноз сбудется, объем производства дешевого сорта кофе, отличающийся более насыщенным и горьким вкусом, чем арабика, составит менее 20 миллионов мешков — это рекордно низкий показатель с 2020 года.

Из-за засухи цены на рынках кофе уже начали расти, заявил аналитик компании StoneX Фернандо Максимилиано. Фьючерсы на робусту в 2023 увеличились на 42 процента. Помимо Бразилии, с негативным влиянием природного феномена Эль-Ниньо, который препятствует образованию дождевых облаков, уже столкнулся второй крупнейший производитель кофе — Вьетнам.

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Засуха в Эспириту-Санту (штат на востоке Бразилии) стала настолько серьезной, что местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Потребление воды в регионе ограничили, чтобы предотвратить дефицит, и орошение ферм разрешен только по ночам.

В августе эксперты уже предупреждали о проблемах для мирового рынка кофе. Так, усиление Эль-Ниньо, нагревающего поверхность воды в экваториальной части Тихого океана, приведет к еще большему сокращению производства кофе в Индонезии в 2024-2025 годах. С неблагоприятными условиями столкнулись в том числе фермеры в ключевых регионах по производству робусты — Яве и некоторых районах Суматры. По прогнозам американских метеорологов, вероятность усиления засухи в Индонезии в конце этого года оценивается в 95 процентов.

Крупнейший производитель продуктов питания, швейцарская Nestle, пообещала выделить миллиард долларов на спасение кофе от последствий изменения климата. Фермерам, в частности, предложат пройти обучение лучшим методам посадки культур в условиях экстремальной погоды и выбирать сорта деревьев, устойчивых к болезням и глобальному потеплению.

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      Вячеслав Агапов
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