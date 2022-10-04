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Nestle потратит миллиард долларов на спасение кофе

Корпорация Nestle потратит миллиард долларов на спасение кофе из-за изменения климата

Фото: Milo Miloezger / Unsplash

Швейцарская корпорация, крупнейший в мире производитель продуктов питания Nestle решила потратить миллиард долларов на спасение кофе от последствий изменения климата. Об этом сообщает Bloomberg.

Эту сумму преполагают потратить до 2030 года. Таким образом компания планирует убедить фермеров, которые занимаются поставками бобов для марки Nescafе, использовать более устойчивые методы ведения сельского хозяйства. Nestle также предложит фермерам пройти обучение лучшим методам посадки культур в условиях экстремальной погоды и выбирать сорта деревьев, устойчивые к болезням и глобальному потеплению.

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Компания решила помочь фермерам на фоне прогнозов о сокращении кофейных плантаций в будущем. Сложное положение индустрии объясняют тем, что кофе выращивают на территориях, которые подвержены засухам и ураганам. Повышение температуры может привести к тому, что к 2050 году плантации кофе сократятся на 50 процентов. «Если мы не примем меры сейчас, то через 20 или 30 лет у нас не будет жизнеспособных кофейных ферм», — заявили в Nestle.

В июне межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата (IPCC) призвала 150 компаний, среди которых Nestle, Unilever, PepsiCo, Mars и Сolgate-Palmolive, измениться ради спасения планеты от глобального потепления: способствовать прекращению вырубки тропических лесов и исключить связанное с уничтожением деревьев сырье из цепочек своих поставок.

Нина Ташевская
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