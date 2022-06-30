ООН призвала Nestle и Unilever измениться

ООН призвала Nestle, Unilever и PepsiCo прекратить ради спасения планеты вырубку лесов

Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата (IPCC) призвала 150 компаний, среди которых Nestle, Unilever, PepsiCo, Mars и Сolgate-Palmolive, измениться ради спасения планеты от глобального потепления. От фирм потребовали поспособствовать прекращению вырубки тропических лесов и исключить связанное с уничтожением деревьев сырье из своих цепочек поставок, пишет Reuters.

По данным IPCC, на вырубку лесов приходится около 11 процентов ежегодных глобальных выбросов парниковых газов. Исследователи отметили, что из вошедших в исследование фирм только десять добились ощутимых успехов в борьбе с уничтожением деревьев. Специалисты заявили, что компании, чья деятельность связана с вырубкой лесов, не добьются поставленных целей по климату — полной компенсации вредных эмиссий к 2050 году.

Эксперты считают критически важным привлекать компании к уменьшению выбросов для сдерживания климатических изменений. Исключение связанного с вырубкой лесов сырья из цепочек поставок крупнейших производителей потребительских товаров в ООН назвали научной необходимостью.

Согласно другому докладу, подготовленному некоммерческой организацией Global Canopy совместно с инициативами в сфере устойчивого развития Science Based Targets и Accountability Framework, 58 процентов компаний, критически важных для решения проблемы вырубки лесов, до сих пор не взяли на себя обязательства по достижению нулевых выбросов углерода.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал человечество увеличить расходы на спасение Мирового океана от изменения климата и кризиса пластиковых отходов. Глава организации обратился к мировым правительствам с просьбой обращать больше внимания на глобальную проблему и выделить больше средств на ее решение