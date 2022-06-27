ООН призвала человечество увеличить расходы на решение глобальной проблемы

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал выделить больше средств на спасение Мирового океана

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал человечество увеличить расходы на спасение Мирового океана от изменения климата и кризиса отходов. Глава организации обратился к мировым правительствам с просьбой обращать больше внимания на глобальную проблему и выделить больше средств на ее решение, пишет Reuters.

По словам генсека ООН, дополнительные долгосрочные вложения потребуются на создание устойчивой экономической модели управления водоемами. «К сожалению, мы воспринимаем океан как должное, и сегодня мы сталкиваемся с тем, что я бы назвал "океанской чрезвычайной ситуацией". Мы должны в корне изменить положение», — заявил Гутерриш.

Согласно данным ООН, Мировой океан занимает около 70 процентов поверхности Земли, поглощает 25 процентов глобальных выбросов углекислого газа и вырабатывает 50 процентов кислорода. Гутерриш отметил, что на фоне изменения климата и вызванного им рекордного повышения температуры воды среда океана становится более кислотной. Ситуацию усугубляют отходы — ежегодно в Мировой океан попадает около восьми миллионов тонн пластика. По прогнозам генсека, к 2050 году вес мусора в водоемах может превысить вес обитающей там рыбы, если человечество не примет решительные меры.

Ожидается, что решения по защите подводной жизни будут приняты в ходе Конференции ООН по океану, которая проходит с 27 июня по 1 июля в португальском Лиссабоне. В мероприятии должны принять участие около семи тысяч человек, среди которых есть главы государств, ученые и неправительственные организации.

Ранее генсек ОНН раскритиковал компании, которые занимаются добычей ископаемого топлива. По словам Гутерриша, они «держат человечество за горло», пытаясь минимизировать свою ответственность за изменение климата.