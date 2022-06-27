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Среда обитания

ООН призвала человечество увеличить расходы на решение глобальной проблемы

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал выделить больше средств на спасение Мирового океана
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Lisa Leutner / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал человечество увеличить расходы на спасение Мирового океана от изменения климата и кризиса отходов. Глава организации обратился к мировым правительствам с просьбой обращать больше внимания на глобальную проблему и выделить больше средств на ее решение, пишет Reuters.

По словам генсека ООН, дополнительные долгосрочные вложения потребуются на создание устойчивой экономической модели управления водоемами. «К сожалению, мы воспринимаем океан как должное, и сегодня мы сталкиваемся с тем, что я бы назвал "океанской чрезвычайной ситуацией". Мы должны в корне изменить положение», — заявил Гутерриш.

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Согласно данным ООН, Мировой океан занимает около 70 процентов поверхности Земли, поглощает 25 процентов глобальных выбросов углекислого газа и вырабатывает 50 процентов кислорода. Гутерриш отметил, что на фоне изменения климата и вызванного им рекордного повышения температуры воды среда океана становится более кислотной. Ситуацию усугубляют отходы — ежегодно в Мировой океан попадает около восьми миллионов тонн пластика. По прогнозам генсека, к 2050 году вес мусора в водоемах может превысить вес обитающей там рыбы, если человечество не примет решительные меры.

Ожидается, что решения по защите подводной жизни будут приняты в ходе Конференции ООН по океану, которая проходит с 27 июня по 1 июля в португальском Лиссабоне. В мероприятии должны принять участие около семи тысяч человек, среди которых есть главы государств, ученые и неправительственные организации.

Ранее генсек ОНН раскритиковал компании, которые занимаются добычей ископаемого топлива. По словам Гутерриша, они «держат человечество за горло», пытаясь минимизировать свою ответственность за изменение климата.

Нина Ташевская
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