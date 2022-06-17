В ООН заявили о «держащих человечество за горло» компаниях

Гутерриш заявил, что производители ископаемого топлива «держат человечество за горло»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал компании, которые занимаются добычей ископаемого топлива, и финансирующие их банки, получающие прибыль в результате роста цен на энергоносители. По его словам, производства стремятся минимизировать свою ответственность за изменение климата, сообщает The Guardian.

Гутерриш выступил на климатической конференции Белого дома. «Кажется, мы попали в ловушку, где производители ископаемого топлива и финансисты держат человечество за горло. На протяжении десятилетий индустрия ископаемого топлива вкладывала значительные средства в лженауку, чтобы минимизировать свою ответственность за изменение климата и подорвать амбициозную климатическую политику», — заявил генеральный секретарь.

В своей речи Гутерриш сравнил подобных производителей с табачными компаниями, которые продолжали продвигать свою продукцию, несмотря на критику представителей сферы здравоохранения. Генеральный секретарь призвал не допустить, чтобы производители ископаемого топлива ушли от ответственности.

В мае Антониу Гутерриш обратился к выпускникам университета Сетон-Холл в американском Нью-Джерси и призвал их не работать в компаниях, занимающихся добычей ископаемого топлива. Секретарь отметил, что сектор ископаемого топлива все еще получает хорошее финансирование, несмотря на то, что его деятельность ведет человечество в тупик.