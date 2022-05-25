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Американских студентов призвали не работать на вредителей планеты

Генеральный секретарь ООН Гуттериш призвал студентов не работать на вредителей планеты

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш обратился к выпускникам университета Сетон-Холл в американском Нью-Джерси и призвал их не работать в компаниях, занимающихся добычей ископаемого топлива. Об этом сообщает The Guardian.

Гуттериш выступил перед студентами во вторник, 24 мая. В своей речи секретарь отметил, что сектор ископаемого топлива все еще получает хорошее финансирование, несмотря на то, что его деятельность ведет человечество в тупик. Он предостерег будущих специалистов от того, чтобы они работали на вредителей планеты.

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«У вас на руках есть все карты. Ваш талант востребован транснациональными компаниями и крупными финансовыми институтами. Мое послание к вам простое: не работайте на тех, кто вредит климату. Используйте свои таланты, чтобы вести нас к возобновляемому будущему», — посоветовал Гуттериш выпускникам. Он выразил надежду на то, что молодое поколение преуспеет в решении глобальной проблемы, связанной с изменением климата.

Ранее в апреле в ООН раскрыли главные способы спасти человечество от катастрофы. По словам экспертов, людям необходимо активнее улавливать вредные выбросы, а также изменить привычный образ жизни, чтобы получить шанс на предотвращение глобального потепления.

Полина Кислицына
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