ООН раскрыла главные способы спасти человечество от катастрофы

ООН сочла улавливание углерода и изменение образа жизни главными способами спасти планету

Человечество призвали активнее улавливать вредные выбросы и изменить привычный образ жизни, чтобы получить шанс на предотвращение глобального потепления. Главные способы спасти планету от катастрофических последствий раскрыла Межправительственная группа экспертов по изменению климата ООН (МГЭИК) в своем новом докладе.

Исследователи предупредили, что текущих мировых усилий по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу недостаточно. К середине века рост среднемировых температур вдвое превысит установленные Парижским соглашением целевые показатели по удержанию потепления на отметке 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня. В своей работе специалисты МГИЭК сделали акцент на технологиях и действиях, которые помогут сохранить здоровье и благополучие людей во всем мире.

По прогнозам исследователей, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2050 году, пик уровня вредных выбросов на планете должен случиться в 2025-м. В МГЭИК сочли, что сейчас существуют недорогие методы сокращения эмиссий, которые позволят наполовину приблизиться к выполнению климатических целей на 2030 год.

Затраты на солнечную и ветряную энергетику с 2010 по 2019 годы сократились на 85 и 55 процентов соответственно — для некоторых стран производство такой энергии стало даже дешевле использования ископаемого топлива. Повысить энергоэффективность и упростить управление возобновляемой энергией специалисты предложили при помощи робототехники и искусственного интеллекта.

Ученые добавили, что незаменимыми в борьбе с глобальным потеплением станет компенсация выбросов углекислого газа. Сделать это можно разными способами — за счет лесонасаждения или вложений в технологии прямого улавливания углерода из воздуха. По оценкам МГЭИК, чтобы к 2100 году рост температур не превысил отметку в 1,5 градуса Цельсия, с помощью этих систем нужно сократить колоссальные объемы выбросов. Однако специалисты сомневаются в осуществимости плана, поскольку многие технологии сейчас находятся на начальных этапах разработки.

Не менее важным для спасения планеты исследователи назвали изменение привычного образа жизни — они выяснили, что за счет отказа от ряда привычек можно устранить от 40 до 70 процентов вредных эмиссий в атмосферу. Благоприятно повлиять на планету люди могут, прекратив потребление мяса, авиаперелеты, неоправданные покупки и чрезмерное использование энергии в домах.