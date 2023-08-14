Мировым ценам на кофе предрекли рост

Reuters: в мире может подорожать кофе из-за снижения урожая в Индонезии

Засуха в конце этого года может привести к снижению урожая кофе в Индонезии, являющейся четвертым по величине производителем этого продукта в мире. Этот фактор может спровоцировать рост мировых цен на сорт робуста, отличающийся более насыщенным и горьким вкусом, чем арабика, сообщает Reuters со ссылкой на участников рынка.

Грядущее снижение урожайности в Индонезии продолжит тенденцию 2020-2022 годов, когда в стране наблюдались обильные осадки в связи с усилением влияния природного феномена Ла-Нинья (снижает температуру поверхностного слоя воды в центральной и восточной частях Тихого океана — прим. «Ленты.ру»). Продолжающиеся дожди с начала этого года вызвали снижение производства кофе в стране до минимума за более чем десять лет и привели к значительному росту мировых цен (более чем на 40 процентов).

Однако к концу декабря погодные условия в Индонезии могут кардинально измениться из-за усиления другого природного феномена — Эль-Ниньо, нагревающего поверхность воды в экваториальной части Тихого океана. В результате засуха может сохраниться и в начале следующего года, что приведет к еще большему сокращению производства кофе в Индонезии в 2024-2025 годах, предупредил руководитель отдела исследований рынков сельскохозяйственных товаров Rabobank Карлос Мера.

Согласно данным аналитиков метеорологического агентства Индонезии (BMKG), аномально жаркая погода уже затронула более двух третей территории страны. С неблагоприятными условиями столкнулись в том числе фермеры в ключевых регионах по производству робусты — Яве и некоторых районах Суматры. По прогнозам американских метеорологов, вероятность усиления засухи в Индонезии в конце этого года оценивается в 95 процентов.

Главная проблема для урожая робусты заключается в том, что ужесточение погодных условий, как ожидается, придется на критический для цветения и формирования плодов период времени — конец декабря-начало января, считают эксперты. По оценкам одного из кофейных трейдеров, к настоящему времени объемы предложения на рынке уже сократились примерно на 25 процентов в сравнении с прошлогодними показателями из-за резкого снижения объемов урожая местных производителей.

Ранее газета The Guardian со ссылкой на прогнозы ученых сообщила, что из-за глобального изменения климата человечество может столкнуться с удорожанием ряда продуктов питания на фоне одновременного снижения урожаев в разных регионах мира. К 2040 году тепловые волны станут наступать в 12 раз чаще, что резко снизит возможности по восстановлению местных экосистем.

На этом фоне швейцарская корпорация Nestle, являющаяся крупнейшим производителем продуктов питания, заявила о выделении миллиарда долларов на спасение кофе от последствий изменения климата. Фермерам, в частности, предложат пройти обучение лучшим методам посадки культур в условиях экстремальной погоды и выбирать сорта деревьев, устойчивых к болезням и глобальному потеплению.