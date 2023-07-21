Миру предрекли рост цен на продукты из-за жары

The Guardian: жара угрожает продовольственной безопасности мира

Продовольственная безопасность всего мира оказалась под угрозой из-за аномальной жары. Ученые предрекают глобальный рост цен на продукты в скором будущем, передает The Guardian.

«Возрастают риски потери крупных урожаев одновременно в разных регионах мира, что действительно повлияет на доступность продовольствия и цены», — заявил профессор в области изучения атмосферы в Университете Лидса Джон Маршам. Он добавил, что подорожания еды стоит ожидать в ближайшие десятилетия.

Согласно прогнозам, к 2040 году тепловые волны станут наступать в 12 раз чаще. Одно такое событие не может уничтожить экосистему, однако регулярные и долгие периоды жары означают, что у природы не останется времени на восстановление. По словам Маршама, фермеры по всему миру уже сейчас замечают влияние погоды на сельское хозяйство.

Ранее компания Nestle пообещала выделить миллиард долларов до 2030 года на спасение кофе от последствий изменения климата. Эти средства будут направлены на то, чтобы убедить фермеров-поставщиков использовать более экологичные методы ведения сельского хозяйства.