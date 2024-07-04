Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:26, 4 июля 2024Экономика

Из-за жары в мире подорожал кофе

Nikkei Asia: рекордная жара разогнала мировые цены на кофе

Фото: Milo Miloezger / Unsplash

Жара, накрывшая Юго-Восточную Азию, привела к резкому росту мировых цен на кофе во II квартале 2024 года. Об этом сообщило издание Nikkei Asia.

По его данным, котировки фьючерсов на сорт робуста в Лондоне к концу июня выросли на 18,1 процента, если сравнивать с концом марта. К 6 июня цена дошла до рекордной отметки в 4 тысячи 394 доллара за тонну. За три месяца фьючерсы на сорт арабика подорожали на 20,6 процента.

Ситуацию объясняют рекордной жарой в регионах, выращивающих кофе, — во Вьетнаме, Таиланде и на Филиппинах столбик термометра поднимался до 48 градусов Цельсия.

В конце июня Bloomberg также объяснил скачок мировых цен на кофе глобальными климатическими проблемами. За первые шесть месяцев 2024 года робуста подорожала на 40 процентов. Таков результат засухи во Вьетнаме. В начале мая цена робусты поднялась до 45-летнего максимума.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Чешский наемник попал под суд за службу в ВСУ и мародерство в Буче. Он присвоил слитки золота и драгоценности

      В ДНР рассказали о массовых сдачах в плен солдат ВСУ

      Описаны предпочтения ПК-геймеров

      Телеведущая в прямом эфире раскрыла смертельный диагноз

      Китай поддержит Tesla с помощью госзакупок

      Полторы тысячи камней удалили из желчного пузыря пациентки

      Россиянам раскрыли стоимость отдыха «все включено» в Сочи

      В России заявили об ожидаемом и деструктивном шаге Зеленского после встречи с Орбаном

      В ЦБ оценили возможность возвращения массовой льготной ипотеки

      Россиянам дали советы для занятий спортом в жару

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше