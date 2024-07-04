Из-за жары в мире подорожал кофе

Nikkei Asia: рекордная жара разогнала мировые цены на кофе

Жара, накрывшая Юго-Восточную Азию, привела к резкому росту мировых цен на кофе во II квартале 2024 года. Об этом сообщило издание Nikkei Asia.

По его данным, котировки фьючерсов на сорт робуста в Лондоне к концу июня выросли на 18,1 процента, если сравнивать с концом марта. К 6 июня цена дошла до рекордной отметки в 4 тысячи 394 доллара за тонну. За три месяца фьючерсы на сорт арабика подорожали на 20,6 процента.

Ситуацию объясняют рекордной жарой в регионах, выращивающих кофе, — во Вьетнаме, Таиланде и на Филиппинах столбик термометра поднимался до 48 градусов Цельсия.

В конце июня Bloomberg также объяснил скачок мировых цен на кофе глобальными климатическими проблемами. За первые шесть месяцев 2024 года робуста подорожала на 40 процентов. Таков результат засухи во Вьетнаме. В начале мая цена робусты поднялась до 45-летнего максимума.