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16:50, 28 июня 2024Экономика

Мировые цены на кофе взлетели

Bloomberg: стоимость робусты взлетела на 40 % из-за засухи в Бразилии и Вьетнаме

Фото: PxHere

Мировые цены на кофе взлетели из-за глобальных климатических проблем. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

За первую половину 2024-го стоимость робусты увеличилась на 40 процентов. Причиной стала засуха во Вьетнаме — крупнейший экспортер этого сорта уже четвертый год подряд сталкивается с малыми урожаями. Мировой лидер в производстве, Бразилия, также ждет снижения урожая арабики.

На фоне сокращения поставок растут цены на биржах в Лондоне и в Нью-Йорке. По данным аналитиков, скорость, с которой увеличивается стоимость робусты, достигла рекорда с 2008 года.

Национальная ассоциация кофе предсказывала снижение урожая на 10 процентов из-за засушливой погоды еще в ноябре прошлого года. Позднее выяснилось, что в реальности речь идет об уменьшении объема на 20 процентов.

В рамках ПМЭФ бразильский посол в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес заявил, что государство работает над увеличением поставок кофе в Россию. Тенденция к росту объемов экспорта кофе на местный рынок наблюдается уже сейчас, указал посол. Он выразил надежду, что прирост составит не менее 20 процентов. Стоимость кофе прогнозировать сложно: она зависит от ряда составляющих, включая изменения климата, предупредил он.

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