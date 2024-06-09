Одна страна захотела нарастить поставки кофе в Россию

Посол Бразилии Соарес: страна работает над увеличением поставок кофе в Россию

Бразилия работает над увеличением поставок кофе в Россию. Об этом на ПМЭФ рассказал бразильский посол в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес, сообщает РИА Новости.

Тенденция к росту объемов экспорта кофе на местный рынок наблюдается уже сейчас, указал посол. Он выразил надежду, что прирост составит не менее 20 процентов.

Стоимость кофе прогнозировать сложно: она зависит от ряда составляющих, включая изменения климата, предупредил Соарес.

Бразилия является основным производителем арабики, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. Но там идут сильные дожди, а во Вьетнаме, где активно выращивается робуста, наблюдается засуха.

Ранее стало известно, что в России выросло потребление холодного кофе в банках. В январе-марте 2024 года рост составил 159,3 процента в годовом выражении, и 83,7 процента — в натуральном. При этом интерес к классическому кофе в рознице сейчас снижается, а популярность растворимого напитка в пакетиках растет, констатировали эксперты.