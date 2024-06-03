В России резко выросло потребление одного вида кофе

NielsenIQ: в начале 2024-го продажи холодного кофе в банках выросли на 159,3 %

В первом квартале 2024 года в России резки выросли продажи готового холодного кофе в банках. О росте потребления одного вида напитка со ссылкой на данные NielsenIQ сообщает «Коммерсантъ».

В начале 2024-го продажи холодного кофе стали восстанавливаться после падения на 64,4 процента, вызванного уходом таких западных брендов, как Starbucks. С января по март объемы реализации в денежном выражении поднялись на 159,3 процента в годовом выражении. В натуральном выражении рост составил 83,7 процента.

Как отмечают аналитики, лидерами рынка в 2023 году стали южнокорейская Lotte Group (бренд Let’s be), турецкая Dimes (марка Obsesso). Starbucks в рейтинге упал сразу на десятое место, а швейцарская Innoprax (бренд Lattesso) и австрийская Ennstal Milch (Landessa) покинули рейтинг самых популярных брендов.

По мнению представителей «Азбукм вкуса», на восстановление продаж повлияло появление аналогов, в том числе — собственных торговых марок (СТМ) у крупных ретейлеров. Самыми продаваемыми брендами в первом квартале стали Slasty Story от компании «Сласти» из Ленобласти и Natura Selection от «Натура Про», запустившей производство молочных кофейных напитков более года назад. Продажи СТМ сети «Перекресток»под названием «Зеленая линия» в мае 2024-го выросли на 56 процентов в сравнении с августом 2023-го.

Расширение ассортимента такого высокомаржинального продукта, как холодный кофе в стране продолжится, заявил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Рост спроса на этот продукт происходит на фоне сокращения интереса к классическому кофе в рознице и увеличению популярности растворимого напитка в пакетиках.

В начале мая 2024 года цены на кофе сорта робуста взлетели до 45-летнего максимума. По данным Международной организации кофе (ICO), за месяц они подскочили на 16,8 процента. Стоимость сорта достигла в апреле самой высокой с 1979 года отметки в 1,94 доллара за фунт (4,27 доллара за килограмм) из-за засухи и жары в сельскохозяйственных районах Вьетнама, крупнейшего производителя робуста.

Еще в ноябре прошлого года Национальная ассоциация кофе предсказывала снижение урожая на 10 процентов из-за засушливой погоды, однако, в реальности урожай сократился на 20 процентов.