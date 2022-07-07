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Starbucks нашел покупателя на свой бизнес в России

«Ведомости»: бизнес Starbucks в России купит ресторатор и основатель Pinskiy&Co Пинский

Американская сеть кофеен Starbucks нашла покупателя на свой бизнес в России. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на двух консультантов, знающих это от самой компании.

По словам собеседников издания, сеть, скорее всего, купит ресторатор, основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский. Эту информацию подтвердил и один из его знакомых.

Как говорят источники газеты, сделка может быть закрыта уже в 20-х числах июля. Она будет включать права аренды на все площади кофеен Starbucks с ремонтом (но без возможности использования продукции и технологий Starbucks), а также помещение в торговом центре «Пушкино Парк», которое находится у компании в собственности.

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Кроме того, новый владелец сети также должен будет провести ее ребрендинг, как это ранее произошло с «Макдоналдс», переименованный во «Вкусно – и точка!». Сам Антон Пинский информацию о сделке не подтвердил.

В мае генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин сообщал, что сеть кофеен Starbucks ведет переговоры с несколькими компаниями о продаже российского бизнеса. Среди претендентов на покупку — основные фрайчайзи сети. По информации главы Союза ТЦ Булата Шакирова, Starbucks думает над продажей оборудования и договоров аренды в России.

Американская сеть кофеен Starbucks 23 мая окончательно решила уйти с российского рынка. Компания закроет 130 заведений. При этом она продолжит выплачивать зарплату почти двум тысячам российских сотрудников в течение полугода и поможет им перейти на новую работу.

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Марина Совина
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