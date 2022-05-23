Starbucks объявил об окончательном уходе из России

Владелец кофеен Starbucks принял решение покинуть российский рынок и закрыть 130 заведений

Американская сеть кофеен Starbucks окончательно решила уйти с российского рынка, об этом она объявила на своем сайте.

Starbucks больше не будет представлена на российском рынке. Компания закроет свои 130 заведений. При этом она продолжит выплачивать зарплату почти двум тысячам российским сотрудникам в течение полугода, а также поможет им перейти на новую работу.

Ранее сообщалось, что американская сеть кофеен ликвидирует свое российское юридическое лицо «Кофе Сирена». В марте Starbucks на фоне ситуации вокруг Украины решила приостановить деятельность в России. Отмечалось, что компания «окажет поддержку почти двум тысячам партнеров в России, которые зависят от Starbucks».

В мае стало известно, что финский производитель кофе Paulig, ранее заявивший об уходе из России, продал российский завод по обжарке кофе в Твери. Новым владельцем стал топ-менеджер фирмы-конкурента Milagro, гражданин Индии Викас Сои.