Стало известно об окончательном уходе Starbucks из России

Ъ: Starbucks ликвидирует свое российское юридическое лицо

Американская сеть кофеен Starbucks ликвидирует свое российское юридическое лицо «Кофе Сирена». Об окончательном уходе компании из России стало известно «Коммерсанту».

По данным издания, сотрудники компании будут сокращены в течение трех месяцев. В марте Starbucks на фоне ситуации вокруг Украины решила приостановить деятельность в России. Отмечалось, что компания «окажет поддержку почти двум тысячам партнеров в России, которые зависят от Starbucks».

Между тем финский производитель кофе Paulig, ранее заявивший об уходе из России, продал российский завод по обжарке кофе в Твери. Новым владельцем юрлица, управляющего предприятием, стал топ-менеджер фирмы-конкурента Milagro, гражданин Индии Викас Сои.

Однако позже сделку о продаже попросили отметить. Соответствующее обращение Генпрокуратуре, Минфину, ФАС и ФНС направил глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.