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Стало известно об окончательном уходе Starbucks из России

Ъ: Starbucks ликвидирует свое российское юридическое лицо

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Американская сеть кофеен Starbucks ликвидирует свое российское юридическое лицо «Кофе Сирена». Об окончательном уходе компании из России стало известно «Коммерсанту».

По данным издания, сотрудники компании будут сокращены в течение трех месяцев. В марте Starbucks на фоне ситуации вокруг Украины решила приостановить деятельность в России. Отмечалось, что компания «окажет поддержку почти двум тысячам партнеров в России, которые зависят от Starbucks».

Между тем финский производитель кофе Paulig, ранее заявивший об уходе из России, продал российский завод по обжарке кофе в Твери. Новым владельцем юрлица, управляющего предприятием, стал топ-менеджер фирмы-конкурента Milagro, гражданин Индии Викас Сои.

Однако позже сделку о продаже попросили отметить. Соответствующее обращение Генпрокуратуре, Минфину, ФАС и ФНС направил глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

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Платон Щукин
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