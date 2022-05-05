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Производитель кофе Paulig продал свой завод в России

Финский производитель кофе Paulig закрыл сделку по продаже бизнеса в России

Фото: Paulig Finland Ltd

Финский производитель кофе Paulig, ранее заявивший об уходе из России, продал российский завод по обжарке кофе в Твери. Об этом компания сообщила на своем сайте. Новым владельцем юрлица, управляющего предприятием, стал топ-менеджер фирмы-конкурента Milagro, гражданин Индии Викас Сои.

Российское юрлицо, специализирующееся на оптовой продаже кофе, чая, какао и пряностей, также сменило название с «Паулиг Рус» на «Милфудс». Хотя завод перешел под его управление, Paulig не предоставила отечественной компании свои бренды и рецепты. В ближайшие месяцы бренд Paulig исчезнет с российского рынка, заявили в компании, однако на переходный период (не более трех месяцев) финский производитель продолжит поставки зеленого кофе новому владельцу завода. Стоимость сделки не уточняется.

О приостановке деятельности в России Paulig заявила 7 марта. Свое решение компания объяснила ситуацией на Украине и «изменениями в геополитической ситуации». Тогда было заявлено, что работу тверского завода остановят.

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Финский производитель кофе пришел на российский рынок в 1992 году, а завод построил в 2011-м. Предприятие выпускало около 7 миллионов килограммов продукции в год, на нем было занято 200 сотрудников. В своей отчетности компания указала, что на долю российского рынка в 2021 году пришлось около 5 процентов выручки.

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Софья Ермакова
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