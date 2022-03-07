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Финские производители продуктов Valio и Paulig сообщили об уходе из России

Компании Valio и Paulig заявили о незамедлительном прекращении работы в России

Фото: Depositphotos

В России прекращают работу финские компании Valio и Paulig. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на их заявления.

Исполнительный директор Valio Анникка Хурме заявила о «решительном осуждении нападения России на Украину», в связи с чем у компании «нет этических предпосылок» продолжать работу в стране, она будет прекращена «незамедлительно». Valio занимается производством молочной продукции, у компании есть завод в России, на котором трудятся 400 человек.

У производителя кофе Paulig также работал завод со штатом 200 человек в Тверской области, производство на котором будет остановлено.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. За три дня до этого, 21 февраля, он подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

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Любовь Ширижик
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