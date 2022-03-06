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Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России

Международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России

Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

Международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе Visa сообщили, что в настоящее время ведутся работы по прекращению всех транзакций на территории России.

Начиная с этого момента Visa будет работать с клиентами и партнерами в России с целью прекратить все транзакции Visa в ближайшие дни. Когда процесс будет окончен, все транзакции, инициированные картами Visa, выпущенными в РФ, больше не будут работать за пределами страны

Пресс-служба Visa

В пресс-службе Mastercard отметили, что решение приостановить сетевые операции было принято по причине введения антироссийских санкций. «Эта мера подразумевает, что карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться системой Mastercard», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что выпущенные на территории России карты Mastercard не будут работать, а выпущенные за пределами страны не будут поддерживаться в торговых точках и банкоматах РФ. В компании добавили, что Mastercard планирует возобновить операции, когда «это будет уместно» и если будет «разрешено законом».

Дальнейшая работа карт Visa и MasterCard в России

Выпущенные Сбербанком карты Visa и MasterCard будут работать на территории России после приостановки работы платежных систем в стране, говорится в пояснительной записке банка.

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Отмечается, что клиенты смогут совершать операции на территории страны — снимать наличные, делать переводы по номеру карты, расплачиваться как в оффлайн магазинах, так и в российских интернет-магазинах. В банке пояснили, что в России все платежи проходят через отечественную систему НСПК и независимы от иностранных платежных решений.

Однако за рубежом и в иностранных интернет-магазинах платежи с помощью карт Visa и MasterCard, выпущенных в России, будут ограничены.

Мы рекомендуем россиянам, находящимся за рубежом, заранее снять достаточное количество наличных и предоплатить крупные траты (отели, билеты)

Сбербанк

В Центробанке (ЦБ) отметили, что все карты международных платежных систем VISA и MasterCard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории страны в обычном режиме до истечения срока их действия. В ЦБ добавили, что средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны.

Выпуск новых карт Visa и Mastercard

1 марта Национальная система платежных карт (НСПК) заявила, что попавшие под блокирующие санкции российские банки, прекратят выпускать новые карты Visa и Mastercard. Речь идет о ВТБ, Совкомбанке, Новикомбанке, Промсвязьбанке, банках «Открытие» и «Россия».

Отмечается, что те карты, которые уже выданы, будут работать внутри страны. В НСПК также заверили, что средства всех клиентов банков на счетах сохранены, а все операции доступны.

Отключение банков от SWIFT

2 марта Европейский союз (ЕС) отключил семь российских банков от международной системы платежей SWIFT — ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

С 12 марта 2022 года запрещается предоставлять специализированные услуги обмена финансовыми сообщениями, которые используются для обмена финансовыми данными, юридическим лицам, организациям или органам, перечисленным в Приложении VIII, или любым юридическим лицам, организациям или органам, учрежденным в России, чья собственность права прямо или косвенно принадлежат более чем на 50 процентов юридическому лицу, указанному в Приложении VIII

Европейский союз

Также была запрещена продажа, поставка, передача или экспорт банкнот евро в Россию. Уточняется, что исключения составляют использование физическими лицами в личных целях, в рамках дипломатических миссий и международными организациями, обладающими юридическим иммунитетом в соответствии с международным правом.

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4 марта представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз изучает возможность отключения от SWIFT новых российских банков. По его словам, в настоящее время для него самым важным является использование уже введенных против Москвы санкций.

Боррель добавил, что решение по дополнительным санкциям может быть принято в ближайшие несколько дней. Также он заявил о возможности углубления финансовых санкций.

Марина Совина
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