В ЕС заявили о возможности отключения новых российских банков от SWIFT

Представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз изучает возможность отключения от SWIFT новых российских банков. Об этом сообщает РИА Новости.

Боррель рассказал, что сейчас для него самым важным является использование уже введенных против Москвы санкций. Он подчеркнул, что в то же время идет работа и над новыми ограничительными мерами, такими как увеличение числа банков России, отключенных от SWIFT. Глава Евродипломатии также отметил, что решение по дополнительным санкциям может быть принято в течение ближайших нескольких дней. Помимо этого, он предупредил о возможности углубления финансовых санкций.

2 марта стало известно, что Евросоюз отключил от международной системы семь российских банков: ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Оказывать данным банкам услуги SWIFT в ЕС запретили с 12 марта.

SWIFT представляет собой систему обмена данными о переводах, платежах и обмене ценными бумагами по специальной сети. Доступ к ней важен в силу ее широкого применения на глобальном уровне, гибкости и удобства, однако внутри России у банков есть альтернативы — Система передачи финансовых сообщений от Центрального банка.

