Российские банки под санкциями прекратят выпускать новые карты Visa и Mastercard

Попавшие под блокирующие санкции российские банки должны будут прекратить выпускать новые карты Visa и Mastercard, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной системы платежных карт (НСПК). С блокирующими ограничениями столкнулись ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, «Открытие», Промсвязьбанк, банк «Россия».

При этом те карты, что уже выданы, работать внутри страны будут. «Такие операции будут обрабатываться Национальной системой платежных карт как обычно», — уточнили в НСПК. Там заверили, что средства всех клиентов банков на счетах сохранены, а все операции доступны.

Visa ранее 1 марта заявила о готовности соблюдать санкции против России, о которых западные страны объявили на фоне операции в Донбассе. Международная платежная система Mastercard объявила об отключении некоторых российских банков, попавших под санкции. Выпущенные ими карты Mastercard не будут работать за границей и на иностранных интернет-магазинах.

Использование карт внутри России возможно потому, что трансакции в пределах страны обрабатываются Национальной системой платежных карт.