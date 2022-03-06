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Сбер разъяснил дальнейшую работу карт Visa и MasterCard

Сбер заявил, что выпущенные Сбербанком карты Visa и MasterCard будут работать в РФ

Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Выпущенные Сбербанком карты Visa и MasterCard будут работать на территории России после приостановки работы платежных систем в стране. Об этом говорится в пояснительной записке банка, текст которой приводит ТАСС.

В Сбере заверили, что клиенты смогут совершать операции на территории России — снимать наличные, делать переводы по номеру карты, расплачиваться как в оффлайн магазинах, так и в российских интернет-магазинах — поскольку на территории России все платежи проходят через отечественную систему НСПК и независимы от иностранных платежных решений.

В то же время за рубежом и в иностранных интернет-магазинах платежи с помощью карт Visa и MasterCard, выпущенных в России, будут ограничены.

«Мы рекомендуем россиянам, находящимся за рубежом, заранее снять достаточное количество наличных и предоплатить крупные траты (отели, билеты)», — отметили в банке.

Ранее международные платежные системы Visa и Mastercard объявили, что приостанавливают оказание услуг на территории России. При этом, в Mastercard подчеркнули, что возобновят операции, когда «это будет уместно» и если будет «разрешено законом».

Марина Совина
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