Международная платежная система Visa объявила о приостановке работы в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании.

Отмечается, что сейчас ведутся работы по прекращению всех транзакций на территории России.

«Начиная с этого момента Visa будет работать с клиентами и партнерами в России с целью прекратить все транзакции Visa в ближайшие дни. Когда процесс будет окончен, все транзакции, инициированные картами Visa, выпущенными в РФ, больше не будут работать за пределами страны», — говорится в пресс-релизе.

1 марта Visa заявила о готовности соблюдать санкции против России, о которых западные страны объявили на фоне операции в Донбассе. В тот же день Mastercard объявила об отключении некоторых российских банков, попавших под санкции. Выпущенные ими карты Mastercard не будут работать за границей и на иностранных интернет-магазинах.

Национальная система платежных карт (НСПК) сообщила, что попавшие под блокирующие санкции российские банки должны будут прекратить выпускать новые карты Visa и Mastercard. При этом те карты, что уже выданы, работать внутри страны будут.