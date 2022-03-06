Mastercard объявила о приостановке операций в России

Американская платежная система Mastercard объявила, что приостанавливает оказание услуг на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз.

В компании сообщили, что по причине введения антироссийских санкций Mastercard приняла решение приостановить сетевые операции. «Эта мера подразумевает, что карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться системой Mastercard», — говорится в документе.

Отмечается также, что выпущенные на территории России карты Mastercard не будут работать, а выпущенные за пределами страны не будут поддерживаться в торговых точках и банкоматах РФ.

При этом, подчеркивается, что Mastercard возобновит операции, когда «это будет уместно» и если будет «разрешено законом».

Ранее Visa объявила о приостановке работы в России. Отмечается, что компания в настояще время работает над прекращением всех транзакций на территории России.

Национальная система платежных карт (НСПК) сообщила, что попавшие под блокирующие санкции российские банки должны будут прекратить выпускать новые карты Visa и Mastercard. При этом те карты, что уже выданы, работать внутри страны будут.