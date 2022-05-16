Продажу российского бизнеса Paulig попросили отменить

Продажу российского бизнеса Paulig топ-менеджеру Milagro Сои просят отменить

Сделку о продаже российского бизнеса финского производителя кофе Paulig топ-менеджеру фирмы-конкурента Milagro, гражданину Индии Викасу Сои попросили отметить. Соответствующее обращение Генпрокуратуре, Минфину, ФАС и ФНС направил глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов, пишут «Известия».

«Принимая во внимание недействительность сделки по продаже компанией Paulig своего бизнеса в России, просим вас принять соответствующие меры, направленные на восстановление законных интересов государства и граждан, включая меры по отмене решения о внесении в ЕГРЮЛ изменений, касающихся сведений об ООО «Паулиг Рус» (ООО «Филфудс»)», — сообщается в документе.

Также общественники отметили, что компания Paulig в марте сначала заявила о приостановке деятельности в России, а в мае объявила о продаже своего бизнеса в России топ-менеджеру Milagro. В сделку вошел кофеобжарочный завод в Тверской области, права на бренды и секреты производства Paulig не продал.

В документе указывается, что Викас Сои является управляющим директором Milagro, которая является прямым конкурентом Paulig. Поэтому, говорится в обращении, сделка приведет к ограничению конкуренции на потребительском рынке кофе в России, росту цен и повышению рисков картельного сговора.