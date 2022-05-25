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Назван претендент на покупку кофеен Starbucks в России

«Известия»: кувейтская Alshaya Group может купить кофейни Starbucks в России

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Сеть кофеен Starbucks ведет переговоры с несколькими компаниями о продаже российского бизнеса, сказал «Известиям» генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин.

Среди претендентов на покупку — основные фрайчайзи сети. «Для Starbucks это может быть кувейтская Alshaya Group, тем более что арабы не поддерживают санкционный режим в отношении России. Но в любом случае придется делать ребрендинг», — отметил вице-президент Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана Павел Люлин.

По информации главы Союза ТЦ Булата Шакирова, Starbucks думает над продажей оборудования и договоров аренды в России. Он добавил, что уже 72 бренда, занимающих площади в торговых центрах, заявили об уходе из страны или приостановке деятельности. Никто из собственников ТЦ пока не получил письма от Starbucks о расторжении договоров об аренде площадок, отметил генеральный директор Smart Estate Moscow Михаил Петров.

Американская сеть кофеен Starbucks 23 мая окончательно решила уйти с российского рынка. Компания закроет 130 заведений. При этом она продолжит выплачивать зарплату почти двум тысячам российских сотрудников в течение полугода и поможет им перейти на новую работу.

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Мария Строителева
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