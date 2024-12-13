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19:04, 13 декабря 2024Экономика

Предсказаны сроки снижения бьющих рекорды цен на кофе

Экономист Оксли: снижение цен на кофе может занять годы
Дмитрий Воронин

Фото: Shutterstock / Fotodom

Цены на кофе могут снизиться с нынешних уровней более чем полувекового рекорда только через годы, а не месяцы, считает главный экономист по климату и сырьевым товарам Capital Economics Дэвид Оксли, мнение которого приводит CNBC.

Такие сроки специалист предсказывает с учетом того, что для этого, как «показывает история», потребуются улучшение предложения и пополнение запасов.

Как сообщалось во вторник, 10 декабря, цена сорта арабика на фоне сохраняющихся опасений нехватки предложения на рынке достигла в ходе торгов максимума со времени старта отслеживания данных, побив рекорд 1972 года.

С начала года сорт подорожал на 70 процентов, в ноябре фьючерсы на арабику поднялись до уровней конца прошлого века и продолжили расти в связи с негативными ожиданиями по поставкам, возникшими после того, как октябрьских дождей оказалось недостаточно для восстановления влажности почвы после сильной засухи в Бразилии.

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