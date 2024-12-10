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15:50, 10 декабря 2024Экономика

Опасения нехватки одного из сортов кофе привели к его рекордному подорожанию

Кофе сорта арабика рекордно подорожал из-за опасений его нехватки
Дмитрий Воронин

Фото: Antara Foto / Aditya Pradana Putra / Reuters

Кофе сорта арабика продолжает дорожать на фоне сохраняющихся опасений нехватки предложения на рынке. Фьючерсы превысили 3,4 доллара за фунт и достигали в ходе торгов максимальных с начала отслеживания данных в 1972 году 3,46 доллара, свидетельствуют данные торгов.

Негативные ожидания по поводу будущих поставок возникли после того, как октябрьских дождей оказалось недостаточно для восстановления влажности почвы после сильной засухи в Бразилии.

На фоне этого, пишет Bloomberg, прогноз по производству арабики в стране был понижен до 34,4 миллиона мешков арабики, что примерно на 11 миллионов мешков меньше сентябрьской оценки.

Отмечается, что помимо этого на продолжающийся рост цен на кофе влияют несколько факторов, включая изменение климата, сокращение инвестиций, рост спроса, а также финансовые спекуляции.

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