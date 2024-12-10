Опасения нехватки одного из сортов кофе привели к его рекордному подорожанию

Кофе сорта арабика рекордно подорожал из-за опасений его нехватки

Кофе сорта арабика продолжает дорожать на фоне сохраняющихся опасений нехватки предложения на рынке. Фьючерсы превысили 3,4 доллара за фунт и достигали в ходе торгов максимальных с начала отслеживания данных в 1972 году 3,46 доллара, свидетельствуют данные торгов.

Негативные ожидания по поводу будущих поставок возникли после того, как октябрьских дождей оказалось недостаточно для восстановления влажности почвы после сильной засухи в Бразилии.

На фоне этого, пишет Bloomberg, прогноз по производству арабики в стране был понижен до 34,4 миллиона мешков арабики, что примерно на 11 миллионов мешков меньше сентябрьской оценки.

Отмечается, что помимо этого на продолжающийся рост цен на кофе влияют несколько факторов, включая изменение климата, сокращение инвестиций, рост спроса, а также финансовые спекуляции.