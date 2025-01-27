Колумбия ответила на санкции Трампа

Президент Колумбии Петро поручил поднять пошлины на товары из США

Колумбия поднимет пошлины на товары из США на 25 процентов. Об этом заявил президент республики Густаво Петро в соцсети X.

Он поручил министру внешней торговли повысить пошлины на импорт из США в качестве ответной зеркальной меры. «Нужно направить наш экспорт в другие страны мира, помимо США. Наш экспорт должен расширяться. Я приглашаю все зарубежные колумбийские общины к участию в маркетинге нашей продукции», — указал глава государства.

Политик также предупредил граждан, что цена на мериканские товары вырастут. В связи с этим Петро призвал заменить их отечественной продукцией, и пообещал оказать поддержку производителям.

Президент США Дональд Трамп ввел санкции в отношении Колумбии вечером 26 января. Причиной такого решения он назвал отказ Боготы принять депортированных мигрантов. Глава Белого дома уточнил, что США вводят пошлины в 25 процентов на все товары из Колумбии. При этом он пообещал повысить пошлины до 50 процентов через неделю. Также Трамп объявил о санкциях против Боготы. В частности, вводится запрет на поездки и немедленный отзыв виз у представителей колумбийского правительства.