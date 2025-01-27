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01:36, 27 января 2025Экономика

Колумбия ответила на санкции Трампа

Президент Колумбии Петро поручил поднять пошлины на товары из США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Колумбия поднимет пошлины на товары из США на 25 процентов. Об этом заявил президент республики Густаво Петро в соцсети X.

Он поручил министру внешней торговли повысить пошлины на импорт из США в качестве ответной зеркальной меры. «Нужно направить наш экспорт в другие страны мира, помимо США. Наш экспорт должен расширяться. Я приглашаю все зарубежные колумбийские общины к участию в маркетинге нашей продукции», — указал глава государства.

Политик также предупредил граждан, что цена на мериканские товары вырастут. В связи с этим Петро призвал заменить их отечественной продукцией, и пообещал оказать поддержку производителям.

Президент США Дональд Трамп ввел санкции в отношении Колумбии вечером 26 января. Причиной такого решения он назвал отказ Боготы принять депортированных мигрантов. Глава Белого дома уточнил, что США вводят пошлины в 25 процентов на все товары из Колумбии. При этом он пообещал повысить пошлины до 50 процентов через неделю. Также Трамп объявил о санкциях против Боготы. В частности, вводится запрет на поездки и немедленный отзыв виз у представителей колумбийского правительства.

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