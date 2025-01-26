США ввели санкции против Колумбии за отказ от депортированных мигрантов

Трамп ввел пошлины 25 % и санкции против Колумбии за отказ принять мигрантов

Президент США Дональд Трамп ввел санкции в отношении Колумбии. Об этом он объявил в своей соцсети Truth Social.

Причиной такого решения он назвал отказ Боготы принять депортированных мигрантов. Глава Белого дома уточнил, что США вводят пошлины в 25 процентов на все товары из Колумбии. При этом он пообещал повысить пошлины до 50 процентов через неделю. Также Трамп объявил о санкциях против Боготы. В частности, вводится запрет на поездки и немедленный отзыв виз у представителей колумбийского правительства.

«Эти меры — только начало», — подчеркнул американский лидер.

Ранее Колумбия развернула два военных самолета США, которые направлялись в страну с депортируемыми мигрантами. На борту каждого из них находилось около 80 человек, самолеты покинули Калифорнию, когда Колумбия отозвала их разрешения.