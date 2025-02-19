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19:45, 19 февраля 2025Бывший СССР

На Украине захотели отдать США яйца за ПВО Patriot

Депутат Рады Соломчук: Украина готова отдать США яйца за поставки ПВО Patriot
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jens Battner / Reuters

Украинские фермеры готовы отдать США яйца за поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом заявил член комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Дмитрий Соломчук в интервью «Новости.LIVE».

«Если необходима помощь Америки, я уверен, что украинские фермеры откликнулись бы и спасли Америку, передав им яйца», —подчеркнул политик. По его словам, в обмен на поставки систем ПВО украинские куры «начали бы нести яйца в два-три раза быстрее».

Соломчук отметил, что Украина была одним из мировых лидеров по экспорту куриных яиц. Депутат Рады добавил, что украинские фермеры готовы включать курам специальную музыку ради поставок Patriot на Украину.

Ранее высокопоставленный украинский чиновник пошутил, что Украина готова поставлять в США крупные партии яиц на фоне их дефицита в американских магазинах для продолжения поддержки со стороны Вашингтона. Заявление было сделано на фоне переговоров Украины и США на Мюнхенской конференции по безопасности.

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