13:08, 22 марта 2026Экономика

В Германии закончились яйца

Shot: Пасха в Германии оказалась под угрозой из-за дефицита яиц
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: BearFotos / Shutterstock / Fotodom  

В Германии из-за птичьего гриппа закончились куриные яйца. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, из-за дефицита яиц католическая Пасха в стране оказалась под угрозой. В крупных городах продавцы подняли цены на остатки в три раза — с привычных 2-3 евро за десяток до 8 евро (780 рублей). Из-за скачка цен жители едут в пригород, чтобы купить яйца там.

Эксперты уверены, что дефицит связан с обострением птичьего гриппа, который бушует в Германии с сентября 2025 года. По прогнозам местных властей, через неделю ситуация с поставками яиц должна стабилизироваться.

Ранее сообщалось, что европейский рынок завалили некачественными куриными яйцами с Украины.

