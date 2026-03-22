В Германии закончились яйца

Shot: Пасха в Германии оказалась под угрозой из-за дефицита яиц

В Германии из-за птичьего гриппа закончились куриные яйца. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, из-за дефицита яиц католическая Пасха в стране оказалась под угрозой. В крупных городах продавцы подняли цены на остатки в три раза — с привычных 2-3 евро за десяток до 8 евро (780 рублей). Из-за скачка цен жители едут в пригород, чтобы купить яйца там.

Эксперты уверены, что дефицит связан с обострением птичьего гриппа, который бушует в Германии с сентября 2025 года. По прогнозам местных властей, через неделю ситуация с поставками яиц должна стабилизироваться.

Ранее сообщалось, что европейский рынок завалили некачественными куриными яйцами с Украины.