В смерти королевы красоты обвинили ее мужа

В Индии бывшую королеву красоты нашли мертвой и обвинили в этом ее мужа

В Индии муж бывшей королевы красоты Твишы Шармы сдался полиции после того, как во дворе его дома нашли останки женщины. Об этом сообщает India Today.

33-летнюю Шарму нашли без признаков жизни во дворе дома супруга — Самарта Сингха. Сначала полицейские признали случившееся суицидом, однако родственники женщины не согласились с таким заключением. Они обвинили в смерти женщины Сингха и его семью.

По словам родных модели, она подвергалась психологическому и физическому насилию со стороны мужа и его матери, которые требовали большего приданого. Кроме того, родственники женщины рассказали, что в начале мая семья Сингха заставила ее сделать аборт, заподозрив в измене. Мать мужчины опровергла эти обвинения. Она заявила, что Шарма была зависима от наркотиков и сама настояла на прерывании беременности. Сингха исчез сразу же после начала расследования.

Полиция пыталась найти мужчину, но в конце концов он сам явился в правоохранительные органы. Сейчас он находится под арестом. По словам брата Шармы, во время судебного заседания Сингх улыбался, хотя недавно потерял жену.

Шарма выиграла конкурс красоты в городе Пуна в 2012 году. После она снялась в нескольких рекламных роликах и фильме, а затем стала работать в сфере маркетинга. С Сингхом она познакомилась через сервис онлайн-сватовства. В декабре 2025 года они поженились.

Ранее стали известны подробности последних часов жизни бразильской королевы красоты Аны Луизы Матеуш, с которой расправился бойфренд. Мать женщины рассказала, что за несколько минут до падения из окна дочь звонила и жаловалась на издевательства мужчины.

