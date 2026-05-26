Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:00, 26 мая 2026Из жизни

В смерти королевы красоты обвинили ее мужа

В Индии бывшую королеву красоты нашли мертвой и обвинили в этом ее мужа
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: Channel 4 News

В Индии муж бывшей королевы красоты Твишы Шармы сдался полиции после того, как во дворе его дома нашли останки женщины. Об этом сообщает India Today.

33-летнюю Шарму нашли без признаков жизни во дворе дома супруга — Самарта Сингха. Сначала полицейские признали случившееся суицидом, однако родственники женщины не согласились с таким заключением. Они обвинили в смерти женщины Сингха и его семью.

По словам родных модели, она подвергалась психологическому и физическому насилию со стороны мужа и его матери, которые требовали большего приданого. Кроме того, родственники женщины рассказали, что в начале мая семья Сингха заставила ее сделать аборт, заподозрив в измене. Мать мужчины опровергла эти обвинения. Она заявила, что Шарма была зависима от наркотиков и сама настояла на прерывании беременности. Сингха исчез сразу же после начала расследования.

Полиция пыталась найти мужчину, но в конце концов он сам явился в правоохранительные органы. Сейчас он находится под арестом. По словам брата Шармы, во время судебного заседания Сингх улыбался, хотя недавно потерял жену.

Материалы по теме:
На конкурсе самых красивых девушек мира появились загадочные участницы. Почему никто не признается, как и за что их выбрали?
На конкурсе самых красивых девушек мира появились загадочные участницы. Почему никто не признается, как и за что их выбрали?
28 августа 2025
Названа самая красивая девушка Земли. Она подозревает, что русский поэт Пушкин был одним из ее предков, и гордится этим
Названа самая красивая девушка Земли. Она подозревает, что русский поэт Пушкин был одним из ее предков, и гордится этим
5 ноября 2025
Скандалы на конкурсе «Мисс Вселенная»: что скрывают организаторы и какие проблемы возникли из-за Дональда Трампа
Скандалы на конкурсе «Мисс Вселенная»:что скрывают организаторы и какие проблемы возникли из-за Дональда Трампа
19 декабря 2024

Шарма выиграла конкурс красоты в городе Пуна в 2012 году. После она снялась в нескольких рекламных роликах и фильме, а затем стала работать в сфере маркетинга. С Сингхом она познакомилась через сервис онлайн-сватовства. В декабре 2025 года они поженились.

Ранее стали известны подробности последних часов жизни бразильской королевы красоты Аны Луизы Матеуш, с которой расправился бойфренд. Мать женщины рассказала, что за несколько минут до падения из окна дочь звонила и жаловалась на издевательства мужчины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Литве высказались о нападении на Калининград

    В России сертифицирован люксовый седан из Петербурга

    В России появится новая модель марки UMO

    В Подмосковье зацвел опасный для человека белокрыльник болотный

    В смерти королевы красоты обвинили ее мужа

    Россиянам назвали частые причины хронической усталости

    Замещение российской нефти признали опасным для Индии

    Названа причина для выдворения Зеленского в Россию

    Женщинам раскрыли неочевидную опасность мастурбации

    Германию уличили в невиданной по масштабам подготовке к войне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok