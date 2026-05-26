07:57, 26 мая 2026

Бизнесу одной страны предсказали ощутимые последствия из-за войны в Иране

The Times: Война в Иране негативно отразится на 80 % компаний Великобритании
Вячеслав Агапов

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Война в Иране негативно отразится на большей части компаний Великобртании. Такое развитие событий предсказали в Ассоциации британских торговых палат, сообщает The Times.

По данным исследования, значительная часть предприятий в стране уже ощущает последствия от конфликта в Иране или ожидают этого в краткосрочной перспективе. Такие настроения наблюдаются в руководстве 80 процентов из 800 компаний, принявших участие в исследовании Ассоциации.

Так, более половины (55 процентов) компаний уже ощутили последствия ударов США и Израиля по ближневосточной стране, еще четверть (25 процентов) ждут негативного влияния в будущем. Хуже всего оценивают перспективы в производственном секторе: 68 процентов представителей отрасли уже испытали на себе последствия событий на Ближнем Востоке, еще 23 процента ждут их в скором времени. Среди негативных факторов они называют рост цен на энергоносители, перебои в цепочках поставок и увеличение стоимости материалов.

«Даже если нынешнее прекращение огня вскоре ознаменует конец конфликта, его экономические последствия будут ощущаться еще многие месяцы. Геополитический калейдоскоп встряхнули, и быстрого решения здесь нет», — пояснил глав отдела торговой политики Ассоциации британских торговых палат Уильям Бейн.

Из-за решения Ирана заблокировать Ормузский пролив цены на энергоносители в Соединенном Королевстве резко выросли, и в Independent предупредили, что с июля британские домохозяйства столкнутся со значительным повышением счетов за электроэнергию. Предполагается, что рост превысит более 200 фунтов стерлингов (около 270 долларов), что предвещает тяжелую зиму с высокими затратами из-за войны с Ираном.

