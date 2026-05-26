Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:38, 26 мая 2026Мир

Рубио сделал свой прогноз конфликта на Украине

Рубио: Эскалация конфликта на Украине возможна
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Julia Demaree Nikhinson / Reuters

Опасность эскалации конфликта на Украине существует. С таким прогнозом выступил госсекретарь США Марко Рубио, передает France 24.

«Опасность во всех войнах состоит в том, что по мере их продолжения всегда есть угроза эскалации, того, что они распространятся на что-то новое. Такое происходит во время всех войн (...). Мощный удар с одной стороны, еще более мощный удар в ответ», — отметил дипломат.

При этом Рубио подтвердил, что США готовы далее оказывать помощь в урегулировании украинского кризиса.

Ранее Рубио рассказал, что по итогам состоявшегося накануне телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым, проинформировал американского президента Дональда Трампа о шагах российской стороны.

Российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что Вооруженные силы (ВС) РФ в ответ на украинские атаки на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вильнюс объяснил заявление о нападении НАТО на Калининград. В России ответили, что уничтожат Литву за 15 минут

    Оценены шансы Роналду сыграть вместе с сыном до конца года

    Резкое изменение интенсивности ударов ВСУ по России связали с новой тактикой

    Раскрыты новые кандидаты на роль переговорщика с Россией от ЕС

    В Совбезе заявили о снабжении Западом террористов современным оружием

    Microsoft обвинили в лицемерии

    В Финляндии призвали ЕС к диалогу с Москвой после заявления МИД России

    Путин передал послание Трампу

    Михаил Саакашвили сменил имидж в тюрьме

    Морпех раскрыл особенность боев в Запорожской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok