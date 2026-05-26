Бортников: Украина стала полигоном для новых видов оружия, обучения систем ИИ

Украина превратилась в полигон по испытанию новых видов вооружения, обучению военных систем искусственного интеллекта (ИИ), отработке новых форм и методов войны «под чужим флагом». Об этом заявил глава Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников на заседании СОРБ государств-участников СНГ, пишет РИА Новости.

По его словам, находясь под плотной опекой Запада, Украина стала серьезным фактором дестабилизации обстановки на пространстве Содружества.

Ранее сообщалось, что Украина стала крупнейшим в Европе центром контрабанды оружия. «Результатом действий киевского режима стала трансформация страны в крупнейший в Европе центр контрабанды оружия и боеприпасов», — сказал глава ФСБ России.