Силовые структуры
09:26, 26 мая 2026

В ФСБ сообщили о превращении Украины в полигон по испытанию новых видов оружия

Бортников: Украина стала полигоном для новых видов оружия, обучения систем ИИ
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / ТАСС

Украина превратилась в полигон по испытанию новых видов вооружения, обучению военных систем искусственного интеллекта (ИИ), отработке новых форм и методов войны «под чужим флагом». Об этом заявил глава Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников на заседании СОРБ государств-участников СНГ, пишет РИА Новости.

По его словам, находясь под плотной опекой Запада, Украина стала серьезным фактором дестабилизации обстановки на пространстве Содружества.

Ранее сообщалось, что Украина стала крупнейшим в Европе центром контрабанды оружия. «Результатом действий киевского режима стала трансформация страны в крупнейший в Европе центр контрабанды оружия и боеприпасов», — сказал глава ФСБ России.

