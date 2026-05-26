Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:07, 26 мая 2026Путешествия

Названа самая популярная страна для пересечения границ у россиян за последние пять лет

Чаще всего за последние пять лет россияне пересекали границу с Турцией
Алина Черненко

Фото: Hakan Tanak / Shutterstock / Fotodom

Аналитики сервиса бронирований «Купибилет» назвали самые популярные страны для пересечения границ у россиян за последние пять лет. Их исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

По данным источника, чаще всего за указанный период соотечественники пересекали границу с Турцией — средний чек перелета в эту страну составляет 23,4 тысячи рублей. На втором месте оказался Узбекистан со средним чеком 11,6 тысячи рублей, а на третьем — Армения со средним чеком 13,7 тысячи рублей.

Материалы по теме:
В какие страны можно поехать россиянам без виз в 2026 году? Список стран, открытых для россиян
В какие страны можно поехать россиянам без виз в 2026 году?Список стран, открытых для россиян
11 декабря 2025
«Других способов нет» Ученые доказали: путешествия лечат тело и разум. Чего лишаются россияне, отказывая себе в отпуске?
«Других способов нет»Ученые доказали: путешествия лечат тело и разум. Чего лишаются россияне, отказывая себе в отпуске?
18 ноября 2024

Авторы исследования также выяснили, что россияне совершают в среднем 1,6 авиапутешествия за границу в год. Таким образом, за пять лет они успевают отправиться примерно в восемь поездок — это означает около 16 прохождений пограничного контроля на средне путешествующего россиянина: при вылете из страны и возвращении на родину.

В пресс-службе сервиса отметили, что за последние годы отношение соотечественников к зарубежным поездкам заметно изменилось: если раньше это воспринималось как редкое событие, то сейчас многие рассматривают путешествие за границу как часть регулярного отдыха. Особенно активно растет спрос на направления с безвизовым въездом, коротким перелетом и понятной логистикой.

Ранее аналитики этого же сервиса выяснили, как россияне планируют бюджет на отпуск. Оказалось, что большинство (84 процента) копят на поездку в течение нескольких месяцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «В Киеве будет очень опасно». Госсекретарь США сделал прогноз в отношении конфликта на Украине. Что он сказал?

    Стало известно о «включившей Иран» России

    В России наступил сентябрь

    Российскому бизнесу предложили скинуться на новые суда

    Стоимость вывоза одного вида российской продукции резко выросла

    Названа самая популярная страна для пересечения границ у россиян за последние пять лет

    Россиянам рассказали о риске встречи с опасным хищником в поездке по Японии

    Популярный российский комик объяснил уход из шоу Павла Воли

    Строитель нашел два миллиона рублей в туалете и вернул владельцу

    АвтоВАЗ раскрыл дату премьеры новой дизельной машины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok