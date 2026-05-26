Строители дорог и мостов России стали наращивать долги

«Ведомости»: Задолженность строителей дорог и мостов в России выросла в 2,5 раза

Дебиторская задолженность восьми российских организаций, занимающихся строительством дорог и мостов, в первом квартале 2026 года выросла до 500,7 миллиарда рублей, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на обзор Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК) пишут «Ведомости».

Шесть из компаний, данные которых приводятся в исследовании, являются системообразующими организациями дорожного строительства. В общей сложности во всех восьми работают 40 тысяч человек. Выручка этих предприятий в прошлом году составила 378 миллиардов рублей — это 27 процентов от объема Федерального дорожного фонда.

Вместе с тем начисленная, но не предъявленная выручка выросла в четыре раза, до 196 миллиардов рублей. Такая ситуация складывается в том случае, когда работы закончены, но акты не подписаны или не предъявлены к оплате.

По оценке НАИК, тенденция свидетельствует о сознательном затягивании сроков платежей со стороны заказчиков и приводит к формированию кассового разрыва.

Из-за нее долги подрядчиков по налогам и сборам взлетели в первом квартале на 31 процент, а по лизинговым платежам — более чем в три раза. Лучше стала ситуация с задолженностью по зарплате, но НАИК связывает этот факт с оптимизацией штатов подрядными организациями.

Отдельно ситуацию усугубляет практика подгонки цены контракта заказчиками под выделенные лимиты, что приводит к занижению сумм строительства, а значит, к невозможности платить конкурентную зарплату и обновлять технику. По оценке экспертов, в случае сохранения динамики в ближайшие полгода или год часть компаний станет неплатежеспособной. Вслед за этим отрасль столкнется с массовыми банкротствами.

Отдельно в обзоре указывается, что даже если бюджетные выплаты ускорят, то накопленный объем проблем не исчезнет, поскольку их уже критическая масса. О нарастающих рисках, многие из которых реализовались, НАИК предупреждал еще в середине прошлого года.

Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров указал, что финансовый запас прочности у подрядных организаций уже существенно ограничен, так что угрозой для продолжения деятельности для них становятся проблемы даже с одним большим контрактом.

Одновременно большие сложности испытывают производители дорожно-строительной техники (ДСТ). В первом квартале их продажи рухнули на 51,3 процента, поскольку у большинства строителей нет возможностей обновлять парк и они работают с имеющими машинам до максимального износа.

