09:08, 14 мая 2026

Продажи техники для строительства в России рухнули

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

По итогам первого квартала продажи новой дорожно-строительной техники (ДСТ) российского производства на внутреннем рынке рухнули более чем в два раза, на 51,3 процента, до 5,8 миллиарда рублей, что делает ситуацию близкой к критической. Об этом со ссылкой на данные «Росспецмаша» (объединяет данные заводов, выпускающих 80 процентов всей ДСТ) пишет «Коммерсантъ».

Опрошенные изданием эксперты указывают, что строители не имеют возможности обновлять парк в условиях высокой ключевой ставки и недоступности кредитов и коммерческого лизинга.

В частности, партнер Kept, руководитель направления по оказанию услуг компаниям в сфере инфраструктуры и строительства Алексей Медников подчеркнул, что компании работают с имеющейся техникой «до максимального износа», хотя часть ее уже выработала весь ресурс.

Ситуацию усугубляет обрушение спроса в жилищном и дорожном строительстве. Так, за три месяца в эксплуатацию введено 22,96 миллиона квадратных метров жилья, что на 28,2 процента меньше, чем годом ранее.

Продажи иностранной ДСТ также идут на спад, но менее выраженный. Укрепление рубля сделало импорт более доступным даже в условиях индексации утильсбора.

Источник издания в отрасли полагает, что текущая ситуация может полностью подарить отечественный рынок иностранным производителям ДСТ. В силу масштаба производства последние имеют возможность продавать технику по себестоимости и подождать, когда российские производители разорятся и не смогут продолжать работу.

Партнер SBS Consulting Дмитрий Бабанский не видит существенных предпосылок к восстановлению спроса во втором квартале. Директор автомобильной практики «ТеДо» Виктория Синичкина отмечает, что изменить ситуацию мог бы запуск крупных инфраструктурных проектов и целевые меры поддержки, но о них пока ничего не слышно.

Ранее сообщалось, что в первом квартале производство сельхозтехники в России рухнуло на 36,8 процента, до 42 миллиардов рублей, а продажи упали на 15 процентов, до 32,4 миллиарда рублей. Эксперты объясняли сложившуюся тенденцию теми же причинами, что и в случае с ДСТ.

