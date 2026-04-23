Выпуск сельхозтехники в России рухнул

«Ъ»: В первом квартале производство сельхозтехники в РФ упало на 36,8 процента

По итогам первого квартала производство сельхозтехники в России рухнуло на 36,8 процента, до 42 миллиардов рублей, продажи упали на 15 процентов, до 32,4 миллиарда рублей, а экспорт — на 14,5 процента, до 4,7 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на данные «Росспецмаша» пишет «Коммерсантъ».

В ассоциации указали, что единственной категорией, показавшей рост в отгрузках на внутренний рынок, стали комбайны самоходные (плюс 3,1 процента, 498 единиц). Самое серьезное падение демонстрируют пресс-подборщики (минус 74,7 процента, 71 единица) и косилки (минус 62 процента, 264 единицы). Также на 15,7 процента сократились продажи тракторов, до 598 штук, на 42 процента — машин для внесения удобрений, до 80 штук, и на 24,7 процента — культиваторов, до 24,7 единиц.

Опрошенные изданием аналитики констатируют, что причиной продолжения падения продаж и производства стало отсутствие спроса у аграриев, которые не имеют средств на обновления.

Коммерческий директор технического холдинга «ЭкоНива» Геннадий Непомнящий отметил, что аграрии продают свой товар на грани себестоимости, поэтому вместо плановой замены техники вынуждены чинить имеющуюся, в том числе с использованием неоригинальных запчастей. Все это, заключил он, обязательно скажется на размере урожая.

Партнер SBS Consulting Дмитрий Бабанский добавил, что себестоимость производства техники тоже растет. Дорожают металл, газ и комплектующие, поэтому снижать стоимость своей продукции производители не могут. Также эксперты отмечают сохраняющийся высокий уровень ключевой ставки Центробанка и снижение господдержки сельхозпроизводителей, которая в прошлом позволяла обновлять парк.

Относительно продаж по итогам года у большинства участников года прогнозы пессимистичные, поскольку результат первых трех месяцев оказался заметно ниже ожиданий. В лучшем случае продажи останутся на уровне очень слабого прошлого года, но, скорее всего, упадут еще в районе десяти процентов.

Производители сельхозтехники уже более года жалуются на проблемы с реализацией продукции, отмечая, что из-за такой ситуации вынуждены сокращать рабочую неделю и отказаться от инвестиций.