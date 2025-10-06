Производители сельхозтехники в России смирились с обвалом рынка

«Ведомости»: Производители сельхозтехники в РФ ожидают обвал выпуска на 20-30%

По итогам 2025 года выпуск сельскохозяйственной техники в России сократится на 20-30 процентов в связи с тем, что у аграриев нет средств на обновление парка. Об этом со ссылкой на ожидания крупнейших производителей сообщают «Ведомости».

Представитель Кировского завода (выпускает тракторы в Санкт-Петербурге) предположил, что падение составит 20-25 процентов, но не привел абсолютных значений. Годом ранее предприятие произвело 2,8 тысячи единиц техники.

Более серьезного снижения, на 30 процентов, ожидает совладелец «Ростсельмаша» и президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин. По его словам, из-за тяжелой ситуации на рынке компания, в августе перешедшая на трехдневную рабочую неделю, сможет выпустить только 2,7 тысячи комбайнов и 800 тракторов.

На этом фоне «Ростсельмаш» отказался от ряда долгосрочных инвестиций. Так, отложено строительство завода гидростатических трансмиссий и модернизация завода точного литья, на что хотели потратить 17 миллиардов рублей. Как указал Бабкин, программы поддержки со стороны государства не в состоянии компенсировать выпадающий спрос.

По данным «Росспецмаша», за первые семь месяцев текущего года отгрузка отечественной сельскохозяйственной техники на внутренний рынок упала на 30 процентов в денежном выражении. В том числе продажи зерноуборочных комбайнов сократились в полтора раза.

Представитель отраслевой ассоциации объяснил, что имеющиеся финансовые механизмы помогают только не допустить еще большего обвала и носят точечный характер. Опрошенные изданием эксперты связывают динамику ситуации в следующем году с объемом помощи от государства и уровнем ключевой ставки, без снижения которой аграриям будет выгоднее чаще ремонтировать старую технику, чем покупать новую.

Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко объяснил, что в нормальных условиях фермеры обновляют 10-15 процентов парка техники каждый год. Однако в настоящее время большинство из них из-за низкой рентабельности позволить себе такие расходы не в состоянии.

Между тем министр сельского хозяйства России Оксана Лут считает, что в падении продаж виноваты производители техники, не желающие снижать цены. Текущие ценники чиновница называет ультиматумом аграриям.

Ранее сообщалось, что с 2020 по 2025 год средний возраст легкового автомобиля в России увеличился с 13,6 года до 15,5 года.