Экономика
16:01, 23 сентября 2025Экономика

Минсельхоз заявил о серьезной проблеме российских аграриев

Лут сочла ультиматумом для аграриев высокие цены производителей сельхозтехники
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Ценовая политика ряда производителей сельскохозяйственной техники и оборудования является угрозой для российских аграриев, так как ставит последних в затруднительное положение. Об этом заявила глава Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) РФ Оксана Лут, ее слова приводит «Интерфакс».

Отказываясь продавать сельхозтехнику по более низким ценам, отметила руководитель ведомства, подобные производители фактически ставят ультиматум российским аграриям. Подобную тактику Лут сочла неприемлемой.

Когда на складах скапливаются значительные объемы нераспроданного оборудования, а компания-производитель все равно не идет на ценовой компромисс, — это нонсенс, который не устраивает Минсельхоз. «Когда ты закрываешь производство и ждешь, когда все раскупят по высокой цене, — это ультиматум», — резюмировала глава министерства.

Еще одной проблемой, с которой сталкиваются российские аграрии, является низкая стоимость экспорта в сравнении с основными мировыми конкурентами, отмечала ранее Лут. Хотя в 2023 году, напомнила она, Россия вошла в топ-3 глобальных агроэкспортеров, в денежном выражении она серьезно уступила ключевым производителям и заняла лишь 16-ю строчку. Если подобная динамика сохранится в ближайшие несколько лет, выполнить цель по экспорту агропродукции (рост поставок в полтора раза к 2030 году) отечественному АПК будет крайне сложно, посетовала министр.

