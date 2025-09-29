В России заметили резкое старение автопарка

«Известия»: Автопарк в России продолжит ветшать из-за недоступности новых машин

За первые восемь месяцев 2025 года в России было продано почти 3,9 миллиона автомобилей с пробегом, при этом более 70 процентов из них — старше 10 лет. Об этом «Известиям» рассказал гендиректор «Автостата» Сергей Целиков.

Почти четверть (23,4 процента) приходится на машины старше 20 лет, столько же — на машины в возрасте от 15 до 20 лет. Основная проблема рынка в том, что с каждым годом новых моделей становится все меньше. С 2020 по 2025 год, как подсчитали в агентстве, средний легковой автомобиль в стране постарел с 13,6 года до 15,5 года.

Лидером по продажам подержанных автомобилей остается «АвтоВАЗ», на него приходятся пять из десяти самых популярных моделей. Однако три из них уже сняты с производства. Так, чаще всего в России продают с рук автомобиль Lada 2107, выпуск которой прекратился 13 лет назад.

Представитель японской экспортной компании HSS Никита Колесников подчеркнул, что российский автопарк будет не просто стареть, а ветшать, так как иссякнет приток более современных и безопасных автомобилей. По его мнению, рост утилизационного сбора с 1 ноября поставит крест на доступности относительно новых подержанных автомобилей.

Покупателям, которые рассчитывали на автомобиль в возрасте трех-пяти лет из-за рубежа, придется переориентироваться на внутренний рынок, где предлагают более старые иномарки, цены на которые тем не менее возрастут. «Проще говоря, у большинства людей просто не будет другого выбора, кроме как покупать старые машины», — объяснил эксперт.

Директор департамента закупок автомобилей с пробегом ГК «Авилон» Роман Кляузов подтвердил, что сильнее всего из-за нового сбора пострадают автомобили возрастом от трех до пяти лет среднего и премиального ценовых сегментов.

В свою очередь, вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин не исключил, что в России вырастет популярность машин старше 30 лет, находящихся в хорошем состоянии. Речь идет о тех, что уже оснащены подушками безопасности, климат-контролем и автоматической коробкой передач. В их пользу сыграет и отсутствие дисплеев, которые раздражают многих владельцев современных моделей.

Ранее сообщалось, что на фоне роста утильсбора, что связано с просьбой отечественных производителей, планирующих за счет подорожания продукции конкурентов повысить свои продажи, количество заказов на автомобили из Японии, Южной Кореи и Германии резко выросло.