Освобожденный в Чехии митрополит Иларион прилетел в Россию

Освобожденный после задержания в Чехии митрополит Иларион прилетел в Москву

Освобожденный после задержания в Чехии митрополит Иларион прибыл в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Рейс из Стамбула, которым прилетел священнослужитель, прибыл в ночь на 30 мая в московский аэропорт Внуково.

24 мая чешская полиция остановила автомобиль, в котором находился митрополит. По его словам, сотрудники правопорядка не предъявили четких оснований для остановки транспортного средства и сразу начали досмотр. Священнослужитель был задержан по обвинению в хранении запрещенных веществ.

Вскоре стало известно, что митрополита Илариона и сопровождавшего его водителя отпустили из изолятора без предъявления обвинений и дополнительных ограничений в виде залога, подписки или запрета на выезд.