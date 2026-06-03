Предложение Мадьяра организовать переговоры по Украине в Венгрии оценили

Политолог Мезюхо: Мадьяр лично заинтересован в проведении переговоров по Украине в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, предлагая Будапешт в качестве площадки для переговоров по урегулированию украинского конфликта, в каком-то смысле демонстрирует преемственность в этом вопросе с правительством своего предшественника Виктора Орбана, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Иван Мезюхо.

Мадьяр ранее заявил, что Венгрия могла бы стать местом для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

«В свое время именно Венгрия выбиралась президентами России и США, как место для переговоров великих держав по вопросу урегулирования украинского военного кризиса. Я думаю, что у Мадьяра есть личная заинтересованность в том, чтобы Венгрия была той страной, которая примет саммит государств по урегулированию конфликта. Причем в любой конфигурации, будь то саммит между Украиной и Россией, или встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации, или же вовсе ивент на троих в формате Россия, США и Украина», — сказал Мезюхо.

Политолог напомнил, что Мадьяр во время избирательной кампании во многом пользовался поддержкой Европейской комиссии (ЕК), которая была вынуждена демонстрировать свою лояльность ему в свете того, что он оппонировал Орбану. Мадьяр для председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен не самый лучший вариант на посту премьер-министра Венгрии, но это однозначно лучше для Еврокомиссии, чем непримиримый Виктор Орбан.

«Урегулирование украинского конфликта благодаря дипломатическим усилиям Венгрии могло бы повысить влияние Петера Мадьяра в общеевропейских делах и сделать его диалог с Урсулой фон дер Ляйен и другими представителями Еврокомиссии более паритетным, чем сегодня. Кроме того, я думаю, что Петер Мадьяр хотел бы наладить деловые контакты с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Конечно, ему вряд ли удастся достичь того уровня коммуникации, который был у Виктора Орбана», — отметил Мезюхо.

По мнению политолога, Мадьяр может рассматривать украинский кейс и в качестве способа налаживания мостов с Вашингтоном. Это, в свою очередь, сделает его отношения с общеевропейскими элитами в лице Еврокомиссии более независимыми.

«Таким образом, у него появится большее пространство для политического маневра. Поэтому заинтересованность Венгрии в проявлении дипломатических инициатив по урегулированию украинского кризиса была во времена Виктора Орбана и остается во время управления страной Петером Мадьяром», — подчеркнул Мезюхо.

Ранее Петер Мадьяр выразил готовность встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующей неделе при условии, что Киев и Будапешт достигнут соглашения по правам венгерского меньшинства в Закарпатье.

