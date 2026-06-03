ПМЭФ-2026. День первый

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16:50, 3 июня 2026РоссияЭксклюзив

Описана геополитическая перспектива отношений России и США

Философ Дугин на полях ПМЭФ призвал готовиться к новому витку противостояния с США
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
ЦиклПМЭФ-2026. День первый

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

России следует готовиться к новому витку противостояния с Соединенными Штатами Америки. Так геополитическую перспективу отношений двух государств в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) описал российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.

По словам Дугина, когда президент США Дональд Трамп только пришел к власти, от него ожидали переустройства мира, которое в терминах геополитики означало бы отказ от конфронтации двух типов цивилизаций — держав Моря и держав Суши, Хартленда — срединной земли.

«Он (Трамп) акцентировал в своей предвыборной идеологии MAGA возможность совершенно другой организации мира, многополярного. Суша перестает быть только свойством России, Евразии, как это было в классической геополитике, — Суша может быть распределена», — заявил «Ленте.ру» Дугин. По его словам, Россия увидела в такой организации мира возможность сотрудничества, что позволило какое-то время рассматривать Трампа как союзника, однако тот в конце концов отошел от собственных программных заявлений.

Он окунулся в обычную модель агрессии гегемонии, и опять мы сделали коррекцию, вернулись в классическую модель геополитики, где мы, безусловно, конкуренты и оппоненты

Александр Дугин

В итоге, как сообщил Дугин, логика геополитики вновь отбрасывает отношения России и США к классической дихотомии противостояния Суши и Моря. При этом, он уверен, что рано или поздно концепт многополярности вернется в американскую политику. А до тех пор следует готовиться к ухудшению отношений. «На сегодняшний день он (отход к многополярности) отложен, и надо готовиться к новому витку противостояния, в том числе с Соединенными Штатами, хотя отношения, на самом деле, немного лучше, чем при [46-м президенте США Джо] Байдене», — подытожил философ.

Ранее сообщалось, что глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук приедет на ПМЭФ. Он станет первым за несколько лет официальным представителем властей США на форуме.

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