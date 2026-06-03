Первый пуск украинского «аналога ATACMS» показали на видео

Первый пуск украинской баллистической ракеты FP-7 показали на видео

Украинская компания Fire Point произвела первый пуск баллистической ракеты FP-7, которую называют аналогом американской ракеты Army TACtical Missile System (ATACMS). Соответствующие кадры публикует Telegram-канал агентства УНИАН.

На видео показан испытательный пуск ракеты с наземной пусковой установки. Ролик демонстрирует старт ракеты и набор высоты. В сообщении отметили, что новое изделие может занять место ATACMS, которые США поставляют Киеву.

Канал пишет, что ракета предназначена для поражения целей на дальности до 200 километров. Считается, что FP-7 сможет нести боевую часть весом 150 килограммов.

В апреле компания Fire Point показала макет баллистической ракеты FP-9, которая внешне похожа на ракету российского комплекса «Искандер-М». Производитель заявляет, что дальность FP-9 составит 850 километров.