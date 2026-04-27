Киев показал макет «долетающей до Москвы» FP-9

Киев показал макет баллистической ракеты FP-9 с дальностью 850 километров

Украинская компания Fire Point показала макет баллистической ракеты FP-9, которую Киев называет оружием для ударов по Москве. Снимок изделия опубликовал Telegram-канал Insider UA.

На фото видна носовая часть баллистической ракеты, которая похожа на российский «Искандер». Также на выставке в польском Жешуве продемонстрировали макет ракеты FP-7.

FP-7 с дальностью полета около 300 километров считают аналогом американской баллистической ракеты Army TACtical Missile System (ATACMS). Заявленная дальность FP-9 — 850 километров. Ракета будет нести боевую часть весом 800 килограммов.

Ранее в апреле совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман заявил, что испытания FP-9 начнутся в ближайшее время.

В январе Минобороны Великобритании сообщило, что первые баллистические ракеты Nightfall с дальностью полета свыше 500 километров, которые планируется передать Украине, будут готовы в течение 12 месяцев.