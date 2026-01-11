Реклама

В Британии раскрыли подробности производства новых дальнобойных ракет для Киева

Минобороны Британии: Первые ракеты Nightfall будут готовы в течение года
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Первые британские дальнобойные ракеты Nightfall с дальностью полета свыше 500 километров, которые планируется передать Украине, будут готовы в течение 12 месяцев. Об этом сообщили в Минобороны Великобритании.

Как стало известно, максимальная стоимость производства одной ракеты не будет превышать 800 тысяч фунтов (1,1 миллиона долларов). Всего в производстве будут участвовать три промышленные группы — им выделят контракты на сумму 9 миллионов фунтов (12,1 миллиона долларов). Эти деньги будут потрачены на проектирование, разработку и поставку первых трех ракет. Ожидается, что они будут готовы в течение года, затем начнутся испытания.

Подать заявку на участие в тендере компании смогут до 9 февраля 2026 года. Контракт с компаниями намереваются заключить в марте.

Ранее сообщалось, что ракеты Nightfall будут оснащены 200-килограммовыми боеголовками.

