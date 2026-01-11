Реклама

16:51, 11 января 2026

Великобритания пообещала Украине «Сумерки»

Daily Mail: Киев может получить британские баллистические ракеты Nightfall
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Norlys Perez / Reuters

Власти Великобритании собираются передать Украине баллистические ракеты Nightfall («Сумерки»), способные уничтожать цели на расстоянии почти в 500 километров. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По его данным, эти ракеты оснащены 200-килограммовыми боеголовками и могут достигать Москвы. Отмечается, что ранее министерство обороны Соединенного Королевства обратилось к британским фирмам с просьбой разработать, создать и поставить первые три опытные ракеты в рамках контракта на девять миллионов фунтов стерлингов.

Информация о Nightfall появилась одновременно с заявлениями о том, что Лондон потратит 200 миллионов фунтов стерлингов на подготовку британских войск к развертыванию на Украине.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун», при помощи которой Вооруженные силы Украины пытались ударить по российской территории.

